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KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

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02.04.2026 13:26:14

KION GROUP Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 75 auf 71 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Akash Gupta nahm einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung Bezug zu einer Vorab-Telefonkonferenz zu den anstehenden Zahlen. Das erste Quartal sollte demnach für den Lagerausrüster solide verlaufen sein. Er erwähnte zugleich aber einige bevorstehende Risiken durch den Iran-Krieg. Dessen direkter Einfluss auf Kion sei zwar begrenzt. Er rechnet aber mit Auswirkungen auf die Gabelstapler-Sparte ITS. Im Schlepptau der Inflation dürften dort höhere Zinsen die Volumenerholung bremsen./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 11:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 11:57 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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