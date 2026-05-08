Freundlicher Handel in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Plus

Letztendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 49’609.16 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19.897 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.817 Prozent auf 50’002.39 Punkte an der Kurstafel, nach 49’596.97 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 49’486.96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49’830.70 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0.390 Prozent zu. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 08.04.2026, einen Wert von 47’909.92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Wert von 50’115.67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 41’368.45 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 2.54 Prozent. Bei 50’512.79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Cisco (+ 4.79 Prozent auf 96.57 USD), UnitedHealth (+ 2.77 Prozent auf 379.98 USD), Boeing (+ 2.74 Prozent auf 237.36 USD), Apple (+ 2.05 Prozent auf 293.32 USD) und NVIDIA (+ 1.75 Prozent auf 215.20 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen McDonalds (-2.80 Prozent auf 275.75 USD), Salesforce (-2.43 Prozent auf 181.82 USD), Honeywell (-1.37 Prozent auf 213.12 USD), JPMorgan Chase (-1.36 Prozent auf 302.10 USD) und Microsoft (-1.34 Prozent auf 415.12 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 36’377’539 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.300 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9.51 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch