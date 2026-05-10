Ausblick: Plug Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Plug Power wird sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äussern.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,097 USD gegenüber -0,210 USD im Vorjahresquartal.

Plug Power soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 139,9 Millionen USD abgeschlossen haben - davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,312 USD, gegenüber -1,420 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 800,9 Millionen USD im Vergleich zu 709,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch