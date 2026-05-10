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Ausblick auf Kennzahlen 10.05.2026 08:53:00

Ausblick: Hannover Rück gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende Hannover Rück-Bilanz.

Hannover Rück
223.32 CHF -0.82%
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Hannover Rück präsentiert am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hannover Rück im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,06 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,98 EUR je Aktie gewesen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 7,23 Milliarden EUR - das würde einem Abschlag von 5,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,62 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 23,01 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 21,90 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 27,74 Milliarden EUR, gegenüber 28,82 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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16.04.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
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27.03.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
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