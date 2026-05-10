Cronos Aktie 35905223 / CA22717L1013
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10.05.2026 09:01:00
Ausblick: Cronos stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende Cronos-Bilanz.
Cronos veröffentlicht am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,005 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cronos 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 42,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 46,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,030 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 191,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 204,8 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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