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JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005

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Aktie im Fokus 31.05.2026 22:30:38

JPMorgan Chase-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

JPMorgan Chase-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die JPMorgan Chase-Aktie in den Fokus genommen.

JPMorgan Chase
231.54 CHF -2.26%
Kaufen Verkaufen

Im Mai 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der JPMorgan Chase-Aktie vorgenommen.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von JPMorgan Chase mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für JPMorgan Chase ein Kursziel von 348,67 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 49,36 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 299,31 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital391,00 USD30,6306.05.2026
RBC Capital Markets330,00 USD10,2504.05.2026
Jefferies & Company Inc.325,00 USD8,5804.05.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com
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