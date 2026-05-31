JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
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31.05.2026 22:30:38
JPMorgan Chase-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die JPMorgan Chase-Aktie in den Fokus genommen.
Im Mai 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der JPMorgan Chase-Aktie vorgenommen.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von JPMorgan Chase mit Halten ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für JPMorgan Chase ein Kursziel von 348,67 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 49,36 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 299,31 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|391,00 USD
|30,63
|06.05.2026
|RBC Capital Markets
|330,00 USD
|10,25
|04.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|325,00 USD
|8,58
|04.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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