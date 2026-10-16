JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
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JOST Werke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jost Werke vor Quartalszahlen von 76 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einem moderaten Wachstum auf den europäischen Lkw- und Anhänger-Märkten, während die Lkw-Produktion in den USA dank des robusten Auftragseingangs im ersten Halbjahr weiterhin stark bleiben dürfte, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das verbesserte Absatzumfeld sollte die Rentabilität des Lkw-Zulieferers stützen./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59.40 €
|
Abst. Kursziel*:
34.68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.45%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
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