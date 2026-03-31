JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
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JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Kapitalerhöhung des Nutzfahrzeugzulieferers sei zum richtigen Zeitpunkt erfolgt und habe die Bilanz gestärkt, schrieb Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen steuere mit defensiven Qualitäten durch die aktuellen politischen Unwägbarkeiten./mf/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49.95 €
|
Abst. Kursziel*:
48.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.04%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-