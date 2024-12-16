JOST Werke 40.82 CHF 0.71% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die Resultate belegten, wie zu erwarten die Unsicherheiten bezüglich der Nachfrage in der Branche der großen Nutzfahrzeughersteller, schrieb Fabio Hölscher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen lägen gleichwohl etwas über den Markterwartungen./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.