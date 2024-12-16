|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 11:28:19
JOST Werke Buy
JOST Werke
40.82 CHF 0.71%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die Resultate belegten, wie zu erwarten die Unsicherheiten bezüglich der Nachfrage in der Branche der großen Nutzfahrzeughersteller, schrieb Fabio Hölscher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen lägen gleichwohl etwas über den Markterwartungen./rob/bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
76.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51.30 €
|
Abst. Kursziel*:
48.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.87%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
