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22.10.2026 17:18:04

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Jenoptik auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 48 Euro je Aktie belassen. Der Halbleiter-Boom habe für ein Glanzquartal und einen optimistischeren Ausblick gesorgt, schrieb Dirk Schlamp in einem Kommentar am Donnerstag. Der KI-getriebene Investitionszyklus stütze insbesondere Lithografie und Halbleiterinspektion. Der Analyst erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Unternehmens./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 14:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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