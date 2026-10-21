JENOPTIK 35.12 CHF -5.97% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das Hightech-Unternehmen habe sehr starke Eckdaten ausgewiesen und den Jahresausblick erhöht, lobte Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die gute Margenstory werde davon validiert./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.