JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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JENOPTIK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik vor den anstehenden Quartalszahlen von 34 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe den Konglomeratsabschlag aus seiner Bewertungsmethodik gestrichen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dies spiegele seine wachsende Überzeugung wider, dass in den nächsten zwölf Monaten Maßnahmen zur Portfoliooptimierung angekündigt werden. Zudem stütze die deutliche Neubewertung vergleichbarer Halbleiterunternehmen./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.50 €
|
Abst. Kursziel*:
13.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.49%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
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