NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für JCDecaux von 21,00 auf 19,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der operative Gewinn des Werbekonzerns im zweiten Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Annick Maas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere ihre vorsichtigeren Kapitalkosten-Annahmen für die Segmente Transport und Werbetafeln./edh/mis;