NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Diese deckten sich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Analyst Toby Ogg in einer ersten Reaktion am Donnerstag. In der Telefonkonferenz dürfte es vor allem darum gehen, welchen Risiken die Jahresziele nun noch ausgesetzt seien./bek/mis;