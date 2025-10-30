IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
29.48CHF
0.17CHF
0.58 %
13:51:54
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.10.2025 12:30:10
IONOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem soliden ersten Halbjahr dank des Werbebereichs AdTech gehe es diesmal "back to the basics" um das Kerngeschäft des Webhosters, schrieb Nizla Naizer in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Aktie sei deutlich günstiger als die des Konkurrenten GoDaddy./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.75 €
|
Abst. Kursziel*:
48.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.57%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu IONOS
|
28.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
28.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
28.10.25