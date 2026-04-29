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30.04.2026 08:46:11

ING Group Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ING nach Zahlen mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Das Ergebnis des ersten Quartals wertet Namita Samtani am Donnerstagmorgen als solide beziehungsweise ansehnlich. Eine leichte Enttäuschung sieht sie in den sonstigen Erträgen, die enttäuscht hätten. Die Aktienrückkäufe entsprächen den Erwartungen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ING Group Overweight
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ING Group 		Analyst:
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Analyst Name::
Namita Samtani 		KGV*:
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