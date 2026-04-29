ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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30.04.2026 08:46:11
ING Group Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ING nach Zahlen mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Das Ergebnis des ersten Quartals wertet Namita Samtani am Donnerstagmorgen als solide beziehungsweise ansehnlich. Eine leichte Enttäuschung sieht sie in den sonstigen Erträgen, die enttäuscht hätten. Die Aktienrückkäufe entsprächen den Erwartungen./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Overweight
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24.31 €
|
Abst. Kursziel*:
15.18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
24.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.78%
|
Analyst Name::
Namita Samtani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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