ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,5 Euro belassen. Vor den anstehenden Zahlen der beiden niederländischen Großbanken ING und ABN Amro zum ersten Quartal aktualisierte Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen. Für ING senkte sie ihre Jahresprognose 2026 je Aktie wegen geringerer Erträge und leicht höherer Steuersätze etwas. Für das erste Quartal entspreche ihre Vorsteuergewinnschätzung weitgehend dem Bloomberg-Konsens, schrieb sie. Geringfügig höhere Nettoerträge aus dem Großkundenbereich sowie Gebühren würden durch leicht höhere Kosten und Rückstellungen wieder aufgewogen./ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Overweight
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25.09 €
|
Abst. Kursziel*:
13.59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.19%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
Analysen zu ING Group
|16:49
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|23.03.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
