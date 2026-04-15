Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
eToro entdecken

ING Group Aktie

22.63
CHF
0.25
CHF
1.12 %
17:35:28
SWX
ING Group Overweight

ING Group
23.08 CHF 0.70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,5 Euro belassen. Vor den anstehenden Zahlen der beiden niederländischen Großbanken ING und ABN Amro zum ersten Quartal aktualisierte Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen. Für ING senkte sie ihre Jahresprognose 2026 je Aktie wegen geringerer Erträge und leicht höherer Steuersätze etwas. Für das erste Quartal entspreche ihre Vorsteuergewinnschätzung weitgehend dem Bloomberg-Konsens, schrieb sie. Geringfügig höhere Nettoerträge aus dem Großkundenbereich sowie Gebühren würden durch leicht höhere Kosten und Rückstellungen wieder aufgewogen./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 14:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 14:12 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ING Group Overweight
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
28.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25.09 € 		Abst. Kursziel*:
13.59%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.19%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

