NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ING nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Analyst Chris Hallam schrieb in einer ersten Einschätzung am Donnerstag von gemischten Zahlen des Finanzkonzerns. Der angekündigte Aktienrückkauf liege mit 2,5 Milliarden Euro über der Markterwartung von 2 Milliarden Euro. Damit nähere sich ING der Zielvorgabe für die Eigenkapitalquote (CET1) 2025 von 12,5 Prozent in halbwegs gleichmäßigen Schritten an./bek/edh;