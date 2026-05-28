Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Infineon-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" von 70 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management habe positive Botschaften vermittelt, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das erhöhte Kursziel reflektiere das starke Engagement im Bereich Künstliche Intelligenz, das erhebliche Potenzial für eine Margensteigerung, anhaltende Marktanteilsgewinne im Automobilbereich und anderen Teilen des Produktportfolios sowie das Potenzial gegenüber seinen Basisprognosen für 2027.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Infineon-Aktie am Tag der Analyse

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:57 Uhr 2.3 Prozent im Plus bei 78.53 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 14.61 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 682’091 Infineon-Aktien. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 109.7 Prozent zu Buche. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Infineon wird am 05.08.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET



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