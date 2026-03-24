HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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26.03.2026 07:41:25
HSBC Buy
HSBC Holdings
12.60 CHF -2.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien der HSBC bei einem Kursziel von 1675 Pence mit "Buy" wieder aufgenommen. Die Großbank sei eine weltweit präsente Liquiditätsmaschine, schrieb Chris Hallam am Mittwochabend. Gegenüber der europäischen, asiatischen und weltweit aktiven Konkurrenz glänze sie mit ihrer einzigartigen Strategie und stabilem Wachstum./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 21:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Buy
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
1’675.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12.11 £
|
Abst. Kursziel*:
13’726.98%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
12.01 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
13’844.39%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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