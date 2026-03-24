HSBC Holdings 12.60 CHF -2.52% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien der HSBC bei einem Kursziel von 1675 Pence mit "Buy" wieder aufgenommen. Die Großbank sei eine weltweit präsente Liquiditätsmaschine, schrieb Chris Hallam am Mittwochabend. Gegenüber der europäischen, asiatischen und weltweit aktiven Konkurrenz glänze sie mit ihrer einzigartigen Strategie und stabilem Wachstum./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 21:45 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.