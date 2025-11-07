Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
70.12CHF
-0.06CHF
-0.09 %
11:29:10
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.11.2025 10:01:43
Holcim Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Holcim mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Outperform" belassen. Stimmungsdaten aus der Wirtschaft implizierten einen schwächeren Ausblick für die europäische Baubranche, schrieb Alasdair Leslie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings sendeten Baubeginne und -genehmigungen positive Signale./mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Holcim AG Outperform
|
Unternehmen:
Holcim AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
80.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
70.22 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13.93%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
70.10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.13%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
