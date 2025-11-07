Holcim 70.10 CHF -0.27% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Holcim mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Outperform" belassen. Stimmungsdaten aus der Wirtschaft implizierten einen schwächeren Ausblick für die europäische Baubranche, schrieb Alasdair Leslie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings sendeten Baubeginne und -genehmigungen positive Signale./mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC



