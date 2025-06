LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von Holcim von 84 auf 109 Franken angehoben und liegt damit nun wieder klar über dem Börsenkurs. Entsprechend drehte der Experte Tom Zhang seine Einstufung in der am Dienstag vorliegenden Neubewertung um zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight". Die Papiere des Baustoffriesen seien der europäischen Konkurrenz in ihrer Rally seit dem vergangenen November klar hinterhergelaufen. Dies hält Zhang so nicht für gerechtfertigt. Mit Blick auf die Summe aller Konzernteile ergebe sich inzwischen deutliches Potenzial. Dies gelte gerade für den verbleibenden Kern nach der Abspaltung des nordamerikanischen Geschäfts. Hier profitiere man von der Erholung und Marktkonsolidierung in Europa./ag/ajx;