Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
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09.06.2026
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10.06.2026 08:02:03
Hermès (Hermes International) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" belassen. Hermes biete defensive Chance/Risiko-Optionen mit der Aussicht auf anziehendes Wachstum im Lederwaren-Geschäft im Jahr 2026, schrieb Piral Dadhania in einer Brancheneinschätzung zu Luxus vom Dienstag./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1’663.00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1’671.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Piral Dadhania
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse