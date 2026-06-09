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Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

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09.06.2026
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10.06.2026 08:02:03

Hermès (Hermes International) Outperform

Hermès
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" belassen. Hermes biete defensive Chance/Risiko-Optionen mit der Aussicht auf anziehendes Wachstum im Lederwaren-Geschäft im Jahr 2026, schrieb Piral Dadhania in einer Brancheneinschätzung zu Luxus vom Dienstag./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
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