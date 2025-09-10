Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
Hermès (Hermes International) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2400 Euro belassen. Im Luxussektor zeichne sich im dritten Quartal auf Basis niedriger Vergleichszahlen ein verbessertes Umsatzwachstum ab, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Während sich dies schon in den Kursen widerspiegele, gibt er sich nicht davon überzeugt, dass es sich dabei um einen neuen Trend handelt. Für das vierte Quartal seien die Vergleichszahlen anspruchsvoller. Er selbst erwartet dann wieder eine leichte Verlangsamung./tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
2’400.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
2’088.00 €
|
Abst. Kursziel*:
14.94%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
2’092.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.72%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|15:02
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Hermès Overweight
|Barclays Capital
|28.08.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|15:02
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Hermès Overweight
|Barclays Capital
|28.08.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
