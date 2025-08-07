Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

07.08.2025
08.08.2025 14:52:23

Hermès (Hermes International) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2650 Euro belassen. Luca Solca beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit den Auswirkungen der 39 Prozent hohen US-Sonderzölle auf Einfuhren aus der Schweiz, in diesem Fall konkret Uhrenimporte. Der von vielen erhoffte Last-Minute-Deal sei nicht zustande gekommen. Es gebe Branchendaten, die darauf schließen ließen, dass Schweizer Uhrenhersteller etwa ein Fünftel ihres Umsatzes von den USA erzielten. Er erwartet eine weitere Runde von Preiserhöhungen. Auch seien Lieferungen vorgezogen worden, was der Branche einen Puffer von etwa sechs Monaten biete. Besonders stark betroffen sei Swatch./tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2’650.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
2’145.00 € 		Abst. Kursziel*:
23.54%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
2’112.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.47%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

