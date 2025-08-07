|Kurse + Charts + Realtime
Hermès (Hermes International) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2650 Euro belassen. Luca Solca beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit den Auswirkungen der 39 Prozent hohen US-Sonderzölle auf Einfuhren aus der Schweiz, in diesem Fall konkret Uhrenimporte. Der von vielen erhoffte Last-Minute-Deal sei nicht zustande gekommen. Es gebe Branchendaten, die darauf schließen ließen, dass Schweizer Uhrenhersteller etwa ein Fünftel ihres Umsatzes von den USA erzielten. Er erwartet eine weitere Runde von Preiserhöhungen. Auch seien Lieferungen vorgezogen worden, was der Branche einen Puffer von etwa sechs Monaten biete. Besonders stark betroffen sei Swatch./tih/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
2’650.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
2’145.00 €
Abst. Kursziel*:
23.54%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
2’112.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
25.47%
Analyst Name::
Luca Solca
KGV*:
-
