Hermès (Hermes International) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hermes auf "Neutral" belassen. Erstmals seit zwei Jahren könnte der europäische Luxusgütersektor 2026 wieder eine positive Ergebnisdynamik zeigen, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Eine Branchenumfrage unter Verbrauchern in den USA, China, Frankreich und Italien zeige, dass der Bekleidungsbereich mit Blick auf die Mengen und der Bereich Schmuck und Uhren wertmäßig führten. Insgesamt bestätige das die mittelfristige Attraktivität von Schmuck sowie ihre Einschätzung von Richemont als einem ihrer bevorzugten Werte./gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
2’138.00 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
2’137.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
KGV*:
-
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|11:17
|Hermès Neutral
|UBS AG
|08:40
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
