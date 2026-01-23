Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’115 -0.2%  SPI 18’155 -0.4%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’849 -0.2%  Euro 0.9218 -0.1%  EStoxx50 5’938 -0.2%  Gold 5’089 2.1%  Bitcoin 68’306 1.4%  Dollar 0.7777 0.3%  Öl 66.0 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Top News
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
Siemens Energy-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.
Siemens-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
Neutral von Goldman Sachs Group Inc. für Commerzbank-Aktie
Suche...

Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

1’968.29
CHF
-2.32
CHF
-0.12 %
12:40:28
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.01.2026 11:17:19

Hermès (Hermes International) Neutral

Hermès
1968.29 CHF -0.12%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hermes auf "Neutral" belassen. Erstmals seit zwei Jahren könnte der europäische Luxusgütersektor 2026 wieder eine positive Ergebnisdynamik zeigen, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Eine Branchenumfrage unter Verbrauchern in den USA, China, Frankreich und Italien zeige, dass der Bekleidungsbereich mit Blick auf die Mengen und der Bereich Schmuck und Uhren wertmäßig führten. Insgesamt bestätige das die mittelfristige Attraktivität von Schmuck sowie ihre Einschätzung von Richemont als einem ihrer bevorzugten Werte./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2’138.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2’137.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Hermès (Hermes International)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:17 Hermès Neutral UBS AG
08:40 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Hermès Outperform RBC Capital Markets
19.01.26 Hermès Neutral UBS AG
05.01.26 Hermès Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen