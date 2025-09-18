Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’282 1.4%  SPI 16’928 1.1%  Dow 46’398 0.2%  DAX 23’984 0.4%  Euro 0.9351 0.1%  EStoxx50 5’548 0.3%  Gold 3’889 0.8%  Bitcoin 92’758 2.1%  Dollar 0.7979 0.2%  Öl 66.0 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rally der Wolfspeed-Aktie wirft Fragen auf - Können die Gewinne nachhaltig sein?
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Warum jedes ETF-Portfolio ein solides Fundament braucht
Rekordjagd: Goldpreis erreicht fast 3.900-Dollar-Marke
Neuer Vertriebspartner für Plug Power: Aktie hält sich im Anlegerinteresse
Suche...
Plus500 Depot

Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

2’012.95
CHF
58.78
CHF
3.01 %
18.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2025 11:37:29

Hermès (Hermes International) Neutral

Hermès
2012.95 CHF 3.01%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hermes von 2440 auf 2545 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Louise Singlehurst rollte ihre Bewertungsbasis für den Luxuskonzern am Dienstag im halbjährlichen Turnus nach vorne und passte obendrein ihre Schätzungen etwas an. Mit Blick auf den Quartalsbericht rechnet sie mit einer anhaltend starken Outperformance des Umsatzes in einem schwierigen Umfeld./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 18:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
2’545.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2’082.00 € 		Abst. Kursziel*:
22.24%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2’084.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.12%
Analyst Name::
Louise Singlehurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Hermès (Hermes International)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:37 Hermès Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 Hermès Outperform Bernstein Research
29.09.25 Hermès Neutral UBS AG
11.09.25 Hermès Outperform Bernstein Research
10.09.25 Hermès Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen