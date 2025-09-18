Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’012.95CHF
58.78CHF
3.01 %
18.09.2025
BRXC
01.10.2025 11:37:29
Hermès (Hermes International) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hermes von 2440 auf 2545 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Louise Singlehurst rollte ihre Bewertungsbasis für den Luxuskonzern am Dienstag im halbjährlichen Turnus nach vorne und passte obendrein ihre Schätzungen etwas an. Mit Blick auf den Quartalsbericht rechnet sie mit einer anhaltend starken Outperformance des Umsatzes in einem schwierigen Umfeld./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 18:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
2’545.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2’082.00 €
|
Abst. Kursziel*:
22.24%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2’084.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.12%
|
Analyst Name::
Louise Singlehurst
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|11:37
|Hermès Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|2’012.95
|3.01%
