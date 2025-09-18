Hermès 2012.95 CHF 3.01% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hermes von 2440 auf 2545 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Louise Singlehurst rollte ihre Bewertungsbasis für den Luxuskonzern am Dienstag im halbjährlichen Turnus nach vorne und passte obendrein ihre Schätzungen etwas an. Mit Blick auf den Quartalsbericht rechnet sie mit einer anhaltend starken Outperformance des Umsatzes in einem schwierigen Umfeld./ag/edh;

