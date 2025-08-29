Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’414 0.3%  SPI 17’175 0.3%  Dow 45’621 0.8%  DAX 23’795 0.1%  Euro 0.9387 0.0%  EStoxx50 5’353 0.1%  Gold 3’546 0.0%  Bitcoin 90’713 1.7%  Dollar 0.8036 -0.2%  Öl 66.7 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagvormittag
Kuiper-Deal mit JetBlue: Amazon-Aktie klettert dank Satelliteninternet-Plänen
Lululemon-Aktie unter Druck nach zusammengestrichenem Umsatz- und Gewinnausblick
China-KI-Spezialist Cambricon auf der Überholspur - Gefahr für NVIDIA-Aktie?
On-Aktie etwas fester: On-Streit um Schweizerkreuz geht in die nächste Runde
Suche...

Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

1’975.59
CHF
61.93
CHF
3.24 %
29.08.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.09.2025 08:53:31

Hermès (Hermes International) Neutral

Hermès
1975.59 CHF 3.24%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2389 Euro auf "Neutral" belassen. Zunehmende Größe sei ein Risiko für die Exklusivität des Luxuskonzerns, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstagabend nach ihrem Gespräch mit einem Branchenexperten und Wiederverkäufer gebrauchter Luxusgüter. Insgesamt bräuchte die Branche seiner Meinung nach einen Kreativitätsschub./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
2’389.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2’020.00 € 		Abst. Kursziel*:
18.27%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2’010.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.86%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?