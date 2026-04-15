Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’505.51CHF
-140.10CHF
-8.51 %
15:53:33
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.04.2026 15:33:00
Hermès (Hermes International) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Hermes von 2600 auf 2100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Quartal habe enttäuscht, schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch nach der Zahlenvorlage des Luxusherstellers. Die Kursreaktion sei aber u?bertrieben ausgefallen. Die Wachstumstreiber seien intakt./rob/ajx/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Kaufen
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
1’630.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
1’627.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Katharina Schmenger
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|15:33
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|13:34
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|12:32
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Hermès Neutral
|UBS AG
|10:06
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:33
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|13:34
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|12:32
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Hermès Neutral
|UBS AG
|10:06
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:33
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|13:34
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|12:32
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:06
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|17.04.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|11:41
|Hermès Neutral
|UBS AG
|09:34
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|1’505.51
|-8.51%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:33
|
DZ BANK
Hermès Kaufen
|15:30
|
DZ BANK
ASML NV Halten
|13:46
|
Jefferies & Company Inc.
BAT Buy
|13:34
|
Bernstein Research
Hermès Outperform
|13:32
|
Deutsche Bank AG
BMW Buy
|12:43
|
DZ BANK
JPMorgan Chase Halten
|12:42
|
UBS AG
London Stock Exchange Buy