FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Hermes von 1750 auf 2200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Luxuskonzern habe über ein starkes Schlussquartal berichtet und die Erwartungen übertroffen, was die starke Markendynamik bestätige, schrieb Analystin Katharina Schmenger in einer am Dienstag vorliegenden Studie und erhöhte ihre Schätzungen. Die Aktie sei im Sektorvergleich aber weiterhin hoch bewertet./ajx/he;