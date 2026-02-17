Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Hermès (Hermes International) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2600 Euro auf "Buy" belassen. Der seit nunmehr zweieinhalb Jahren anhaltende Bärenmarkt im Luxussektor bleibe angesichts der anhaltenden Schwäche des chinesischen Absatzmarktes bestehen, schrieb Nick Anderson am Montagabend. Seine einzigen Kaufempfehlungen und somit "Top-Picks" im Sektor sind Hermes und Brunello Cucinelli./edh/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
2’600.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
2’070.00 €
|
Abst. Kursziel*:
25.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2’072.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.48%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|11:15
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|11:15
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|11:15
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|17.04.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|1’881.94
|-0.81%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:36
|
Barclays Capital
JPMorgan Chase Overweight
|12:29
|
UBS AG
Hapag-Lloyd Sell
|12:01
|
DZ BANK
SAFRAN Kaufen
|11:50
|
Barclays Capital
Unilever Overweight
|11:49
|
Bernstein Research
Intel Market-Perform
|11:45
|
Barclays Capital
Air Liquide Overweight
|11:40
|
Bernstein Research
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform