Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

1’883.47
CHF
-13.84
CHF
-0.73 %
13:30:48
BRXC
17.02.2026 11:15:45

Hermès (Hermes International) Buy

Hermès
1883.47 CHF -0.73%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2600 Euro auf "Buy" belassen. Der seit nunmehr zweieinhalb Jahren anhaltende Bärenmarkt im Luxussektor bleibe angesichts der anhaltenden Schwäche des chinesischen Absatzmarktes bestehen, schrieb Nick Anderson am Montagabend. Seine einzigen Kaufempfehlungen und somit "Top-Picks" im Sektor sind Hermes und Brunello Cucinelli./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
2’600.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2’070.00 € 		Abst. Kursziel*:
25.60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2’072.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.48%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

