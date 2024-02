NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella vor Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Anlegerfokus dürfte auf dem Auftragseingang und den Wachstumsaussichten des Lichttechnik-Unternehmens liegen, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/gl;