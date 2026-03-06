Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
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07.04.2026 07:40:54
Hapag-Lloyd Underweight
Hapag-Lloyd
104.75 CHF -3.98%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 100 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der breite Zielkorridor der Container-Reederei für das Gesamtjahr zeige die enorme Unsicherheit nach dem schwachen Jahresstart, schrieb Marco Limite am Montag. Er liegt mit seinen Prognosen am oberen Ende./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 15:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
114.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-26.02%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
115.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-26.09%
|
Analyst Name::
Marco Limite
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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