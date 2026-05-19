|Trading Signals
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19.05.2026 09:50:04
Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter
Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.
Ausstatter der Top-Teams
Der Fussball-Sommer 2026 dürfte ein grosses Thema sein, wenn Adidas in dieser Woche auf einer Roadshow vor Investoren die Werbetrommel rührt. Schliesslich ist der deutsche Sportartikelkonzern beim Spiel mit dem runden Leder omnipräsent. Spitzenclubs wie Arsenal oder der FC Bayern München laufen genauso in Trikots mit dem Drei-Streifen-Logo auf, wie WM-Favoriten - zur letztgenannten Gruppe zählen Argentinien, Spanien und Deutschland. Ausserdem stellt Adidas den offiziellen Spielball für Champions League und WM. An der Börse präsentiert sich der Konzern vor dieser wichtigen Phase formschwach. Auf Sicht von einem Jahr ist die Kapitalisierung von Adidas um nahezu ein Drittel geschrumpft.
Allerdings setzt der DAX-Titel gerade zu einem Konter an. Im Bereich von 130 Euro hat Adidas einen Boden ausgebildet. Anschliessend klopfte die Aktie bereits am übergeordneten Abwärtstrend an - zum Ausbruch nach oben reichte es zunächst aber nicht. Punkten konnte das Management um CEO Bjørn Gulden mit den Zahlen für das erste Quartal 2026. Währungsbereinigt verbuchte Adidas ein Umsatzwachstum von 14 Prozent auf 6.6 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis konnten die Bayern überproportional um 16 Prozent auf 705 Millionen Euro verbessern. Mit beiden Kennziffern hat Adidas die Analystenerwartungen übertroffen.
Auf heissen Sohlen
Das allgemeine "Fussballfieber" hat der Nummer 2 des Sportartikelsektors zu einem positiven Start verholfen. In dieser Produktkategorie gingen die Umsätze im ersten Quartal um knapp die Hälfte nach oben. Für Adidas hat es sich bezahlt gemacht, die entsprechenden Artikel frühzeitig auszuliefern. Gefragt waren auch die Laufschuhe des Konzerns - im Segment "Running" stiegen die Umsätze im ersten Quartal um 28 Prozent. Mit Blick auf das laufende zweite Vierteljahr könnte sich für den Branchenriesen der historische Erfolg am London Marathon bezahlt machen. Gleich zwei Athleten in Adidas-Schuhen liefen die gut 42 Kilometer in weniger als zwei Stunden.
An der Prognose für das Gesamtjahr hält der CEO fest. Gulden rechnet mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Beim Betriebsergebnis peilt er ein Niveau von rund 2.3 Milliarden Euro an. Gegenüber 2025 würde das ein Wachstum von knapp zwölf Prozent bedeuten. Der Ausblick ist insofern beachtlich, da Adidas für das laufenden Jahr allein durch die höheren US-Zölle und eine unvorteilhafte Währungsentwicklung mit einer Belastung von rund 400 Millionen Euro rechnet. Hinzu kommt eine durch Iran-Krieg und Ölpreisschock gedämpfte Kauflaune der Konsumenten.
Momentum und Bewertung
Gerade hier könnte die Fussball-WM dem ganzen Sektor auf die Sprünge helfen. Im ewigen Wettlauf mit dem US-Branchenkrösus Nike spricht für Adidas neben dem operativen Momentum die Aktienbewertung. Auf Basis des für 2027 erwarteten Gewinns zeigt der deutsche Konzern ein KGV von weniger als 13. Beim Rivalen aus den USA fällt diese Kennziffer mehr als ein Drittel höher aus.
Für Anleger, die Adidas einen erfolgreichen Kurs-Konter zutrauen, bietet der Long Mini-Future die Möglichkeit für eine offensive Positionierung. Das Produkt partizipiert mit einem Hebel von aktuell 5.0 an steigenden Kursen. Mit 122,2704 Euro liegt der Stop Loss gut 17 Prozent unter dem Kurs des Basiswertes. Aber: Anlegern droht die Abseitsfalle, wenn die Adidas-Aktie - trotz aller Fussball-Euphorie - im Negativtrend gefangen bleibt.
|Trading Idee Adidas
|Basiswert
|Adidas
|Produktgattung
|Long Mini-Future
|Investmentrichtung
|Long
|Emittent
|Leonteq
|ISIN / Valor
|CH1537200136 / 153720013
|Laufzeit
|Open End
|Stand
|19.05.26 09:00 Uhr
|Kurs Hebelprodukt
|1.346 Franken
|Basispreis variabel
|118.7092 Euro
|Knock-out-Schwelle
|122.2704 Euro
|Hebel
|5.04
|Abstand zum Knock-out
|17.23%
|Stop-Loss
|0.80 Franken
|Ziel
|1.90 Franken (41%)
Disclaimer:
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