Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter

Für die Fussball-Fans geht es in den kommenden Wochen Schlag auf Schlag. Am morgigen Mittwoch stehen sich der SC Freiburg und Aston Villa am Final der Europa League gegenüber. Eine Woche später spielen Crystal Palace und Rayo Vallecano um die Trophäe der Conference League, ehe es am 30. Mai zum Showdown in der Königsklasse kommt: In Budapest trifft Titelverteidiger Paris St. Germain am Final der Champions League auf den FC Arsenal. Weder Spieler noch Fans können anschliessend lange Durschnaufen. Bereits am 11. Juni ertönt im legendären Azteken-Stadion von Mexico City der Anpfiff zu den Weltmeisterschaften. Dann kämpfen 48 Nationalmannschaften bis zum 19. Juli um die Krone dieses Sports.

Ausstatter der Top-Teams

Der Fussball-Sommer 2026 dürfte ein grosses Thema sein, wenn Adidas in dieser Woche auf einer Roadshow vor Investoren die Werbetrommel rührt. Schliesslich ist der deutsche Sportartikelkonzern beim Spiel mit dem runden Leder omnipräsent. Spitzenclubs wie Arsenal oder der FC Bayern München laufen genauso in Trikots mit dem Drei-Streifen-Logo auf, wie WM-Favoriten - zur letztgenannten Gruppe zählen Argentinien, Spanien und Deutschland. Ausserdem stellt Adidas den offiziellen Spielball für Champions League und WM. An der Börse präsentiert sich der Konzern vor dieser wichtigen Phase formschwach. Auf Sicht von einem Jahr ist die Kapitalisierung von Adidas um nahezu ein Drittel geschrumpft.

Allerdings setzt der DAX-Titel gerade zu einem Konter an. Im Bereich von 130 Euro hat Adidas einen Boden ausgebildet. Anschliessend klopfte die Aktie bereits am übergeordneten Abwärtstrend an - zum Ausbruch nach oben reichte es zunächst aber nicht. Punkten konnte das Management um CEO Bjørn Gulden mit den Zahlen für das erste Quartal 2026. Währungsbereinigt verbuchte Adidas ein Umsatzwachstum von 14 Prozent auf 6.6 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis konnten die Bayern überproportional um 16 Prozent auf 705 Millionen Euro verbessern. Mit beiden Kennziffern hat Adidas die Analystenerwartungen übertroffen.

Auf heissen Sohlen

Das allgemeine "Fussballfieber" hat der Nummer 2 des Sportartikelsektors zu einem positiven Start verholfen. In dieser Produktkategorie gingen die Umsätze im ersten Quartal um knapp die Hälfte nach oben. Für Adidas hat es sich bezahlt gemacht, die entsprechenden Artikel frühzeitig auszuliefern. Gefragt waren auch die Laufschuhe des Konzerns - im Segment "Running" stiegen die Umsätze im ersten Quartal um 28 Prozent. Mit Blick auf das laufende zweite Vierteljahr könnte sich für den Branchenriesen der historische Erfolg am London Marathon bezahlt machen. Gleich zwei Athleten in Adidas-Schuhen liefen die gut 42 Kilometer in weniger als zwei Stunden.

An der Prognose für das Gesamtjahr hält der CEO fest. Gulden rechnet mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Beim Betriebsergebnis peilt er ein Niveau von rund 2.3 Milliarden Euro an. Gegenüber 2025 würde das ein Wachstum von knapp zwölf Prozent bedeuten. Der Ausblick ist insofern beachtlich, da Adidas für das laufenden Jahr allein durch die höheren US-Zölle und eine unvorteilhafte Währungsentwicklung mit einer Belastung von rund 400 Millionen Euro rechnet. Hinzu kommt eine durch Iran-Krieg und Ölpreisschock gedämpfte Kauflaune der Konsumenten.

Momentum und Bewertung

Gerade hier könnte die Fussball-WM dem ganzen Sektor auf die Sprünge helfen. Im ewigen Wettlauf mit dem US-Branchenkrösus Nike spricht für Adidas neben dem operativen Momentum die Aktienbewertung. Auf Basis des für 2027 erwarteten Gewinns zeigt der deutsche Konzern ein KGV von weniger als 13. Beim Rivalen aus den USA fällt diese Kennziffer mehr als ein Drittel höher aus.

Für Anleger, die Adidas einen erfolgreichen Kurs-Konter zutrauen, bietet der Long Mini-Future die Möglichkeit für eine offensive Positionierung. Das Produkt partizipiert mit einem Hebel von aktuell 5.0 an steigenden Kursen. Mit 122,2704 Euro liegt der Stop Loss gut 17 Prozent unter dem Kurs des Basiswertes. Aber: Anlegern droht die Abseitsfalle, wenn die Adidas-Aktie - trotz aller Fussball-Euphorie - im Negativtrend gefangen bleibt.

Trading Idee Adidas Basiswert Adidas Produktgattung Long Mini-Future Investmentrichtung Long Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1537200136 / 153720013 Laufzeit Open End Stand 19.05.26 09:00 Uhr Kurs Hebelprodukt 1.346 Franken Basispreis variabel 118.7092 Euro Knock-out-Schwelle 122.2704 Euro Hebel 5.04 Abstand zum Knock-out 17.23% Stop-Loss 0.80 Franken Ziel 1.90 Franken (41%)

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