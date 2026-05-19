OHB-Aktie zweistellig im Plus: Programm für weltraumbasierte taktische Aufklärung mit Helsing eingeführt

Geplant ist dazu die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, wie beide Seiten jetzt mitteilten.

OHB wird darüber hinaus in das im vergangenen Dezember gebildete Konsortium Helsing, Kongsberg und HENSOLDT eintreten, das bereits an einer weltraumbasierten taktischen Überwachungs- und Aufklärungslösung arbeitet und diese mit einem KI-basierten Zielerfassungssystem kombinieren will.

Helsing und OHB werden in dem Konsortium mit ihrem geplanten Gemeinschaftsunternehmen die Rolle als gemeinsamer Konsortialführer übernehmen. Ziel der Entwicklung ist den Angaben zufolge eine radikale Verkürzung der Latenzzeit zwischen Datenerfassung und Zielbekämpfung. Die Satelliten für das System würden "software-defined" entwickelt und seien so in der Lage, neuen Bedrohungslagen dynamisch zu begegnen.

Während OHB Implementierung und Betrieb von schlüsselfertigen End-to-End-Raumfahrtsystemen für Erdbeobachtung, Kommunikation, Navigation und Aufklärung verantwortet, stellt Hensoldt weltraumtaugliche Sensorik für allwetterfähige, dauerhafte Überwachung bereit und bringt mobile Bodenstationen sowie bestehende Systemfähigkeiten ein.

Die OHB-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise kräftige 17,77 Prozent auf 569,00 Euro.

DOW JONES