HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
4.19CHF
-0.02CHF
-0.47 %
10:59:55
BRXC
06.03.2026 09:48:35
HAMBORNER REIT Buy
HAMBORNER REIT
4.19 CHF -0.47%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hamborner Reit von 7 auf 7,15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Strategiewandel des Immobilienunternehmens verändere das Bild nur schrittweise, schrieb Philipp Kaiser am Freitag. Er sieht keinen kurzfristigen Trigger, bleibt langfristig fundamental aber überzeugt./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
HAMBORNER REIT
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
7.15 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
4.61 €
Abst. Kursziel*:
55.10%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
4.66 €
Abst. Kursziel aktuell:
53.60%
Analyst Name::
Philipp Kaiser
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HAMBORNER REIT
04.03.26
|EQS-AFR: HAMBORNER REIT AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
04.03.26
|EQS-AFR: HAMBORNER REIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
28.02.26
|HAMBORNER REIT-Aktie: Experten empfehlen HAMBORNER REIT im Februar mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
26.02.26
|SDAX aktuell: SDAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
25.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
25.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Am Mittwochnachmittag Gewinne im SDAX (finanzen.ch)
25.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
24.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu HAMBORNER REIT
|09:48
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|25.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|24.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|25.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|20.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|18.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|26.11.24
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|07.11.24
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
