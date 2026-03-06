Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’168 -1.0%  SPI 18’184 -0.9%  Dow 47’955 -1.6%  DAX 23’755 -0.3%  Euro 0.9053 -0.2%  EStoxx50 5’758 -0.4%  Gold 5’080 -0.1%  Bitcoin 55’150 -0.3%  Dollar 0.7820 0.1%  Öl 87.5 3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SFS-Aktie hebt dennoch ab: Erneuter Gewinnrückgang - Ausblick von Unsicherheit geprägt
mobilezone-Aktie verliert: Handyverkäufer hält Umsatz im fortgeführten Schweizer Geschäft stabil
VW-Aktie verliert: Betriebsratschefin von Volkswagen sieht Rüstung als Option
BVZ-Aktie profitiert: Rekordjahr 2025 sorgt für Geldregen bei Aktionären
Delivery Hero-Aktie höher: Rückkauf von Wandelanleihen gestartet
Suche...

HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333

4.19
CHF
-0.02
CHF
-0.47 %
10:59:55
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.03.2026 09:48:35

HAMBORNER REIT Buy

HAMBORNER REIT
4.19 CHF -0.47%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hamborner Reit von 7 auf 7,15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Strategiewandel des Immobilienunternehmens verändere das Bild nur schrittweise, schrieb Philipp Kaiser am Freitag. Er sieht keinen kurzfristigen Trigger, bleibt langfristig fundamental aber überzeugt./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
Unternehmen:
HAMBORNER REIT 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
7.15 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4.61 € 		Abst. Kursziel*:
55.10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53.60%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HAMBORNER REIT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HAMBORNER REIT

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:48 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
26.02.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
25.02.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
24.02.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen