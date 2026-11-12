grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
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12.11.2026 16:59:04
grenke Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Grenke nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 20 Euro belassen. Die ordentlichen Quartalsresultate des Leasingspezialisten seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht Grenke auf einem guten Weg, die bestätigte Gewinnprognose zu erreichen. Die Aktie sei zudem sehr attraktiv bewertet./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: grenke AG Kaufen
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Unternehmen:
grenke AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
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Rating jetzt:
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Dr. Philipp Häßler
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