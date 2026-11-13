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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Marius Fuhrberg attestierte dem Leasingspezialisten am Donnerstag nach dem Quartalsbericht solide Kostenkontrolle. Das schwierige Konjunkturumfeld, das von hohen Insolvenzraten und steigenden Zinsen geprägt sei, habe das Unternehmen damit ausgeglichen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:41 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.