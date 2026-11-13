grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
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13.11.2026 09:42:43
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Marius Fuhrberg attestierte dem Leasingspezialisten am Donnerstag nach dem Quartalsbericht solide Kostenkontrolle. Das schwierige Konjunkturumfeld, das von hohen Insolvenzraten und steigenden Zinsen geprägt sei, habe das Unternehmen damit ausgeglichen./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
23.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.50 €
|
Abst. Kursziel*:
100.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
96.92%
|
Analyst Name::
Marius Fuhrberg
|
KGV*:
-
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