grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
grenke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Der fortgesetzte Ausbau des Bestandes an bereits bestehenden, laufenden Verträgen und Altkunden (Back Book) sollte das Umsatzwachstum des Leasinganbieters unterstützen, schrieb Mengxian Sun in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zudem dürfte sich die Kostendisziplin bemerkbar machen./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.72 €
|
Abst. Kursziel*:
58.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.55%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
Nachrichten zu grenke AG
|
19.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX beendet die Montagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
16.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Freundlicher Handel: SDAX zum Start stärker (finanzen.ch)
Analysen zu grenke AG
|09:25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|09:25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|09:25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|grenke AG
|10.15
|-2.55%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:27
|
Deutsche Bank AG
STMicroelectronics Buy
|09:27
|
Deutsche Bank AG
Siemens Hold
|09:25
|
Deutsche Bank AG
grenke Buy
|09:06
|
UBS AG
Novartis Neutral
|08:57
|
Jefferies & Company Inc.
Ottobock Buy
|08:37
|
Deutsche Bank AG
Elmos Semiconductor Hold
|08:36
|
Deutsche Bank AG
UniCredit Buy