Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’399 0.3%  SPI 18’951 0.4%  Dow 49’984 1.3%  DAX 24’737 1.4%  Euro 0.9151 -0.1%  EStoxx50 5’976.1 2.1%  Gold 4’544 1.4%  Bitcoin 60’834 0.4%  Dollar 1 -0.3%  Öl 105 -5.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Mittwochabend entwickeln
EvoNext-Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen zu
Titlis Bergbahnen erwarten Ergebnisbelastung durch Iran-Krieg - Aktie im Fokus
Kein Generalstreik: Samsung Electronics einigt sich mit Gewerkschaft auf höhere Löhne
Suche...

Wolfspeed Aktie 113979053 / US9778521024

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Vorschusslorbeeren 20.05.2026 20:32:00

Aktien von Marvell und Intel profitieren schon vor den NVIDIA-Zahlen

Aktien von Marvell und Intel profitieren schon vor den NVIDIA-Zahlen

Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA legen zahlreiche Halbleiterwerte deutlich zu. Anleger setzen darauf, dass der Boom rund um KI und Rechenzentren die Branche weiter antreibt.

• Halbleiterwerte steigen vor NVIDIA-Zahlen deutlich
• KI- und Rechenzentrumsfantasie treiben die Branche
• Anleger setzen auf anhaltend hohe Infrastrukturinvestitionen

Am US-Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch vor dem mit Spannung erwarteten Quartalsbericht des KI-Schwergewichts NVIDIA eine spürbare Sektor-Rally. Da NVIDIA als technologischer Taktgeber für die gesamte Branche gilt, greifen Anleger bereits im Vorfeld der Zahlenvorlage am Abend bei anderen namhaften Halbleiterwerten zu. Die Zuversicht, dass der Boom bei künstlicher Intelligenz und der damit verbundene Ausbau von Rechenzentren weiterhin anhält, sorgt im Handel Handel für deutliche Kursaufschläge in dere Halbleiterlandschaft.

Kursgewinne an den US-Börsen

Besonders deutlich zeigt sich dieser Optimismus bei den Netzwert- und Spezialchip-Anbietern. Die Aktie von Marvell Technology verteuert sich an der NASDAQ um 4,71 Prozent auf 184,58 US-Dollar. Das Unternehmen steht wegen seiner Kooperationen im Bereich der Netzwerkinfrastruktur für KI-Rechenzentren ohnehin stark im Fokus der Marktteilnehmer. Ebenfalls von der positiven Grundstimmung profitiert das Schwergewicht Intel, dessen Papiere an der NASDAQ um 6,53 Prozent höher bei 118,04 US-Dollar notiert. Auch abseits der Tech-Börse NASDAQ griffen die Investoren zunächst zu: Für die Titel des Halbleiterherstellers Wolfspeed, der auf Siliziumkarbid-Komponenten spezialisiert ist, ging es vorbörslich an der New York Stock Exchange (NYSE) um 6,35 Prozent auf 62,57 US-Dollar aufwärts. Im Haupthandel ist jedoch zeitweise ein Minus von 4,52 Prozent auf 56,34 US-Dollar zu sehen.

Rechenzentrums-Investitionen stützen die Erwartungen

Hinter den Vorschusslorbeeren steht die Markterwartung, dass die grossen Tech-Konzerne und Cloud-Anbieter ihre milliardenschweren Investitionen in die technologische Infrastruktur unvermindert fortsetzen. Da NVIDIAS Rechenzentrums-Sparte als Gradmesser für diese Ausgaben gilt, strahlt die Erwartung eines starken Berichts direkt auf Zulieferer, Partner und Wettbewerber im Halbleiter-Ökosystem ab. Marvell profitiert dabei insbesondere von der Nachfrage nach massgeschneiderten KI-Chips und optischen Komponenten, während Intel durch seine jüngsten strategischen KI-Partnerschaften und den Ausbau seiner Auftragsfertigung wieder stärker in den Fokus rückt. Wolfspeed wiederum zieht durch seine Relevanz für Leistungselektronik in spezialisierten Energie- und Industrieanwendungen, die auch für den Betrieb moderner Rechenzentren eine Rolle spielen, die Blicke auf sich.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie in Rot: Experten sehen vor Zahlen weiter Potenzial

Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter

Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Wolfspeed

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Wolfspeed

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:51 Deutschlands Chemieriesen im Wandel
10:46 BNP Paribas: WM 2026 - es darf geträumt werden
09:47 SG-Marktüberblick: 20.05.2026
09:25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
06:15 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Gap geschlossen
19.05.26 Julius Bär: 9.30% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Swiss Market® Index, EURO STOXX 50® Index, S&P 500 Index®, Nikkei 225 Exchange Traded Fund
19.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Geberit, Swatch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’904.40 19.23 B5HSYU
Short 14’180.02 13.71 SC7BZU
Short 14’704.76 8.91 S3OBDU
SMI-Kurs: 13’399.29 20.05.2026 17:30:37
Long 12’784.78 19.09 SI7B8U
Long 12’514.57 13.92 SJCBCU
Long 11’966.10 8.91 SRKBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
NVIDIA, Apple & Co. - In diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank im ersten Quartal 2026 investiert
Commerzbank-Aktie fester: Hauptversammlung im Zeichen des Abwehrkampfes gegen UniCredit
Michael Saylors neue Bitcoin-Wette: Genialer Coup oder riskantes Schneeballsystem?
Analysten heben den Daumen: Aktien von SAP legen kräftig zu - ServiceNow rutschen ins Minus
Goldpreis im Fokus: Zeichnet sich eine Bodenbildung ab?
NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie in Rot: Experten sehen vor Zahlen weiter Potenzial
Gute Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester

Top-Rankings

NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
Die Deutsche Bank hielt auch im ersten Quartal 2026 Beteiligungen an verschiedenen US-Unternehme ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Das 1. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
NVIDIA, Apple & Co. - In diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank im ersten Quartal 2026 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.