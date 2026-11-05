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Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2

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05.11.2026 12:30:33

Fresenius SECo Buy

Fresenius
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zugrundeliegenden Resultate seien stark ausgefallen, die Markterwartungen dürften nun steigen./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
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06:55 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
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