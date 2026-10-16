Fresenius 41.57 CHF 2.47% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Medizinkonzern dürfte einmal mehr ein solides Zahlenwerk präsentieren, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem organischen Umsatzplus von 5 Prozent und einem Gewinnanstieg (bereinigtes EPS) von 12 Prozent. Möglich sei auch eine leichte Anhebung der Jahresziele./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.