NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Dialysespezialisten gesenkt, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das obere Ende der Prognosespanne für das in diesem Jahr angepeilte Volumenwachstum im US-Geschäft dürfte angesichts des Rückgangs im ersten Quartal schwer zu erreichen sein./la/gl;