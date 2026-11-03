Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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Ferrari Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ferrari nach Quartalszahlen und einer Prognoseanhebung des Luxussportwagenbauers von 380 auf 420 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die anschließende Analystenkonferenz habe die klare Botschaft vermittelt, dass die Italiener vor dem Übergangsjahr 2027 nicht nur die Erwartungen übertroffen, sondern auch das Gewinnziel erhöht hätten, schrieb Jose M Asumendi am Dienstag. Er schraubte seine Erwartungen für 2026 und 2027 moderat nach oben./gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
420.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
376.00 €
|
Abst. Kursziel*:
11.70%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
369.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.73%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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