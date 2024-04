NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ferrari von 448 auf 512 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz der starken Rallye bei bestimmten Aktien bedeute die Verbesserung der Stimmung gegenüber dem Automobilsektor, dass die Endphase der Rallye noch bevorstehe, schrieb der nun zuständige Analyst Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertungen in der Branche seien keineswegs überzogen, sondern lägen weit unter dem langfristigen historischen Durchschnittsniveau, obwohl die Margen und die Cash-Renditen sprunghaft gestiegen seien. Ferrari verkaufe seine Produkte nicht so sehr, sondern verteile sie eher, ergänzte der Experte mit Blick auf den mindestens bis Ende 2025 reichenden Auftragsbestand./la/gl;