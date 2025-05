NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Der Sportwagenbauer sei ein "Fels in der Brandung", schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während viele Autohersteller ihre Prognosen wegen der US-Zollunsicherheiten aussetzten, habe Ferrari besser als erwartete Quartalsergebnisse gemeldet und zuversichtlich die im Februar abgegebenen, eigenen Jahresziele bekräftigt./ck/bek;