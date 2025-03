NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari mit Blick auf die angekündigten US-Importzölle auf "Hold" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Von den Zöllen sei Ferrari vollumfänglich betroffen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn die Produktion liege komplett in Europa, bei einem Absatzanteil von 30 Prozent in den Vereinigten Staaten. Die jüngsten Kursverluste signalisierten, dass sich Investoren für geringere Margen positionieren./bek/edh;