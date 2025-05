NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari von 500 auf 490 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Schätzungen für den Hersteller von Luxusautos dürften im Verlauf des Jahres sinken, schrieb Tom Narayan in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag;