Goldman Sachs signalisiert Trendwende: Hedgefonds setzen auf Bankaktien

• Hedgefonds investieren nach längerer Zurückhaltung wieder verstärkt in Bank- und Finanzaktien• US-Grossbanken punkten mit starken Quartalszahlen• Finanzwerte erreichen den höchsten Hedgefonds-Bestand seit zwei Jahren

Hedgefonds kehren zurück: Bankaktien erleben starkes Comeback

Bankaktien stehen wieder hoch im Kurs - zumindest bei Hedgefonds. Nachdem sich viele dieser institutionellen Investoren in den vergangenen zwei Monaten konsequent von Finanzwerten getrennt hatten, zeigt ein aktueller Bericht von Goldman Sachs, auf den Reuters sich beruft, eine deutliche Trendwende: Kürzlich waren Banken wieder unter den meistgekauften Aktien, direkt hinter Immobilienwerten.

Die Analyse basiert auf internen Daten von Goldman Sachs. Wie Reuters daraus entnahm, verzeichneten insbesondere US-Finanzunternehmen - darunter Grossbanken wie JPMorgan, Morgan Stanley und Wells Fargo - nach überzeugenden Quartalszahlen wieder verstärktes Anlegerinteresse. Denn während etwa JPMorgan und Morgan Stanley Rekordumsätze meldeten, verzeichnete Wells Fargo erhöhte Kundengebühren.

Rückenwind durch starke Quartalszahlen

Diese positiven Signale haben offenbar viele Investoren überzeugt, ihre Zurückhaltung gegenüber dem Finanzsektor aufzugeben. Laut Goldman Sachs befinden sich Hedgefonds-Positionen in Bankaktien derzeit auf einem Zwei-Jahres-Hoch - ein deutliches Zeichen für wachsendes Vertrauen in die Ertragskraft der Branche.

Long statt Short: Klare Trendwende

Darüber hinaus ist der Goldman Sachs-Meldung zu entnehmen, dass die meisten Hedgefonds derzeit wieder auf Long-Positionen - also auf steigende Kurse - setzen. In fünf der letzten sieben Wochen dominierten Käufe mit dieser Strategie, während das Eindecken von Short-Positionen - also Wetten auf fallende Kurse - nur eine untergeordnete Rolle spielte.

Generell konnte somit also ein Aufwärtstrend in dem Sektor beobachtet werden, getragen von verbesserten Fundamentaldaten sowie einem optimistischeren Marktumfeld.

Redaktion finanzen.ch