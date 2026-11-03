NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen zum dritten Quartal von 430 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Hersteller von Luxusautos habe zwei Quartale in Folge die Erwartungen übertroffen und die Zielvorgaben erhöht, schrieb Tom Narayan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Angesichts des Modells F80 und anderer höherpreisiger Fahrzeuge dürften nun die Schätzungen für das kommende Jahr zulegen./rob/bek/ag;